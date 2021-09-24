24.09.2021 (21:00)

«Юнармия» готовит Всероссийскую «Победу»

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» возвращается после годичной паузы, связанной с пандемий коронавируса. Финал престижных соревнований пройдет в период с 29 сентября по 3 октября в парке «Патриот» и на военном полигоне «Алабино» в Московской области. Игра организована «ЮНАРМИЕЙ» совместно с Минобороны, Министерством просвещения и Российским движением школьников.

Ежегодно военно-спортивная игра «Победа» объединяет десятки тысяч подростков со всей России. Лучшие команды по итогам выступлений попадают в финал. На предстоящих соревнованиях соберется более 70 сборных, каждая из которых будет представлять свой регион.

«Все команды проделали непростой путь, чтобы выйти в финальную часть этих соревнований. Изначально мы планировали провести игру летом, но из-за ряда ограничений перенесли заключительный этап на осень. Были опасения по погоде, но вроде никаких серьезных изменений, аномалий не предвидится. Игра состоится и это будет нашей огромной победой, потому что после вынужденной паузы мы вновь проведем ее в привычном формате», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Соревнования делятся на этапы. Один из них – конкурс «Визитка», - пройдет в онлайн-формате. До старта игры командам необходимо в творческой форме представить родной край, его обычаи и традиции, смонтировать видео и отправить организаторам. Жюри отметило оригинальный подход при выполнении этого задания. Блюда кавказской кухни, Сибирь и ее удивительная природа, народные танцы северных народов – все это отражено в «Визитках» команд.

Конечно, не обойдется без экшена. Организаторы обещают зрелищную программу во время «Дороги победителей». Это главный конкурс «Победы», который пройдет в традиционном формате. Командам предстоит отразить атаку условных диверсантов, примерить на себя роль саперов, преодолеть зараженную местность, оказать первую доврачебную помощь. И тут оценивается не только скорость, но и внимательность при прохождении этапов. Иначе – штрафные баллы. К примеру, наказать могут за неправильную подачу команд и нарушение требований безопасности.

«Мы с нетерпением ждали того момента, когда появится возможность снова провести «Победу». Это действительно уникальное, захватывающее и очень важное событие для всех ребят, которые прошли отбор и вышли в финал. Здесь соберутся лучшие из лучших, увлечённые спортом, творчеством, наукой, изучением истории и географии. Но, имея хорошую личную подготовку, нельзя забывать о командном духе, что делает работу более эффективной и дает больше шансов на успех», - подчеркнула главный судья соревнований двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Военно-спортивная игра «Победа» также включает в себя этап «Статен в строю, силен в бою», где судьи оценят точность и правильность строевых приемов на месте и в движении. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» определит лучших в знании российских полководцев, авторов художественных произведений, основных сражений Великой Отечественной войны. На площадке «Огневой рубеж» участников ждет разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки из положения стоя.

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