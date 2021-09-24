24.09.2021 (19:30)

Военные медики ЗВО оказали помощь свыше 1,2 тысяч пациентам с коронавирусной инфекцией и завершили работу в Тульской области

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа приступила к совершению марша из Тульской области в пункт постоянной дислокации в Подмосковье.

За три месяца работы специалистов военно-медицинской службы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в городской больнице города Щёкино Тульской области оказали помощь свыше 1,2 тыс. пациентам с коронавирусной инфекцией.

Все выписанные пациенты прошли необходимый курс лечения. После проведения ПЦР-исследования и получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию военные специалисты подготовили необходимые документы для выписки.

Всего на территории городской больницы работали 55 человек, из них 17 врачей, в том числе 6 врачей из военных госпиталей ЗВО. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения.

Также военные медики проводили вакцинацию местного населения в городе Туле, где на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли свыше 24 тыс. местных жителей.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по обращению губернатора Тульской области в регион для оказания помощи в лечении больных новой коронавирусной инфекцией прибыли специалисты полевого мобильного многопрофильного госпиталя Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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