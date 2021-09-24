24.09.2021 (19:00)

Военнослужащие Северного флота воздадут воинские почести защитнице Советского Заполярья Марии Степырёвой

Военнослужащие Северного флота воздадут воинские почести при перезахоронении останков красноармейца Марии Степырёвой, 1920 г.р., умершей от ран в конце 1944 года. Одиночное захоронение, где была погребена защитница Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, было обнаружено этим летом мурманскими поисковиками на полуострове Рыбачий.

Захоронение было частично разрушено в связи с природным оползнем грунта, образовавшегося в результате его систематичного размытия дождями и талыми водами.

На основании действующего законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества во избежание дальнейшего разрушения захоронения и в связи с невозможностью его восстановления на месте, администрацией Печенгского округа и военным комиссариатом Мурманской области принято решение о переносе останков Марии Степырёвой на мемориал Вайда-Губа.

Красноармеец Степырёва Мария Васильевна, 1920 г.р., уроженка деревни Выставка, Котласского района Архангельской области

На основании собранной информации установлено, что захоронение принадлежит красноармейцу Степырёвой Марии Васильевне, умершей от ран не позднее 29.12.1944 и похороненной госпиталем в непосредственной близости от дороги на Вайда-Губу (Вайталахти).

Комиссариатом Мурманской области был проведён поиск возможных родственников, но он не дал результата. Как выяснилось, муж Степырёвой Марии Васильевны (которому была адресована похоронка) также пропал без вести и похоронка так и осталась не востребованной.

Торжественное перезахоронение пройдёт с соблюдением всех надлежащих почестей.

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