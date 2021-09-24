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24.09.2021 (18:45)

В Тейковском соединении РВСН завершился финальный этап конкурса на лучший расчет БПДМ «Тайфун-М» среди специалистов РВСН

В Тейковском ракетном соединении завершилмя финальный этап конкурса на лучший расчет боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М» среди ракетных объединений Ракетных войск стратегического назначения.

В ходе финального этапа конкурсанты из Йошкар-Олинского, Тейковского, Тагильского, Новосибирского и Барнаульского ракетных соединений продемонсрировали навыки вождения БПДМ, выполнили индивидуальные и групповые нормативы, специальные упражнения, а также комплексную задачу по развёртыванию (свёртыванию) систем агрегата. Кроме того, они выполнили упражнение учебных стрельб боевые из вооружения БПДМ «Тайфун-М».

Также в ходе соревнования военнослужащие отработали специальную задачу, нормативы по стрельбе из штатного оружия и РХБ защите.

По результатам конкурса первое место занял расчет БПДМ «Тайфун-М» Тейковского ракетного соединения, второе – расчет Барнаульского ракетного соединения, и третье место за расчетом Новосибирского ракетного соединения.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Конкурсы , РВСН
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