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24.09.2021 (18:15)

В Псковской области начались сборы молодых экипажей военно-транспортной авиации

В Псковской области начались сборы с молодым летным составом соединений и воинских частей ВТА.

Сборы молодых экипажей проводятся в целях получения устойчивых навыков в техники пилотирования на самолетах Ил-76, а также в целях поддержания боеспособности соединений и частей для выполнения задач по предназначению.

Мероприятия проводятся в два этапа: первый этап включает в себя наземную подготовку с принятием зачетов у личного состава и проведением групповых занятий на тему безопасности полетов, а второй этап летная подготовка с выполнением полетов.

Основными задачами на полеты молодых экипажей являются: обучение и совершенствование экипажей в выполнении полетов в боевых порядках в составе отряда (звена, пары) эскадрильи (полка), а также подготовка летного и инструкторского состава при минимуме погоды.

На данные сборы привлекается летный и инженерно-технический состав войсковых частей соединения. По окончанию сборов молодыми экипажами будут получены допуска по видам летной подготовки и присвоены квалификационные разряды.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Военные сборы , Сборы , Военно-транспортная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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