24.09.2021 (18:00)

Ансамбль РВСН «Красная звезда» продолжает набор в Детскую творческую студию

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Красная звезда» на базе своего профессионального коллектива продолжает набор в детскую творческую студию. На данный момент в ней занимается более 70 детей военнослужащих.

В детской творческой студии ансамбля «Красная звезда» проходят обучение дети от 4 до 17 лет по направлениям: вокал, хор, актерское мастерство и хореография. Занятия проводят опытные педагоги и солисты ансамбля.

Ансамбль «Красная звезда» известен не только на просторах нашей Родины, но и за рубежом. За свою творческую деятельность он дал более 7 тыс. концертов. «Красной звезде» рукоплескали жители Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Многие артисты ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

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