24.09.2021 (17:15)

В День российской культуры ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед участниками учения «Мирная миссия-2021»

В День российской культуры ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил с концертной программой перед участниками совместного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021». Концерт состоялся непосредственно на территории полигона Донгуз (Оренбургская область).

Были исполнены современные эстрадные и джазовые вокальные композиции. Кроме того, артисты продемонстрировали современную хореографию в жанре хип-хоп, а также исполнили казачий танец – женская фланкировка боевыми шашками. Еще одним сюрпризом для гостей концерта было исполнение песни на китайском языке.

Антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия – 2021» прошло в Оренбургской области с 20 по 24 сентября.

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