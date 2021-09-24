24.09.2021 (17:15)
В День российской культуры ансамбль песни и пляски ЦВО выступил перед участниками учения «Мирная миссия-2021»
В День российской культуры ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил с концертной программой перед участниками совместного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021». Концерт состоялся непосредственно на территории полигона Донгуз (Оренбургская область).
Были исполнены современные эстрадные и джазовые вокальные композиции. Кроме того, артисты продемонстрировали современную хореографию в жанре хип-хоп, а также исполнили казачий танец – женская фланкировка боевыми шашками. Еще одним сюрпризом для гостей концерта было исполнение песни на китайском языке.
Антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия – 2021» прошло в Оренбургской области с 20 по 24 сентября.