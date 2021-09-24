24.09.2021 (17:00)

В Ярославской области завершилось масштабное учение с парашютно-десантным полком Ивановского гвардейского соединения ВДВ

В Ярославской области на полигоне Песочное завершилось масштабное командно-штабное учение с гвардейским парашютно-десантным полком Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения. Оно проходило в период с 21 по 24 сентября текущего года.

В ходе учения была отработана перевозка подразделений комбинированным способом и маневренная оборона в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности подразделения полка провели комплекс положенных мероприятий и выдвинулись на штатной технике из пункта постоянной дислокации в городе Иваново на полигон Песочное, где приступили к планированию учебно-боевых действий и к организации всестороннего обеспечения.

Особенностью данного учения стало участие в нем парашютно-десантного батальона на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка», которые поступили в Ивановское соединение в июле 2021 года.

В соответствии с замыслом учения парашютно-десантный батальон на БМД-4М, ведя рейдовые действия в качестве передового отряда, вышел на указанный рубеж с задачей в течение суток удержать его до подхода основных сил соединения.

В ходе ведения маневренной обороны десантники, применяя огневую мощь БМД-4М, противотанковые и зенитные ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы, сдержали превосходящие силы условного противника, имеющего в своем составе танковые подразделения и средства воздушного нападения. Во время учебного боя личный состав подразделений полка поразил все наземные и воздушные цели.

Также широко применялись комплексы беспилотной авиации «Орлан-10», при помощи которых вскрывались пункты управления и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника, которые впоследствии уничтожались ударами авиации и артиллерии.

Подводя итоги учения, командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ отметил высокий уровень профессиональной подготовки командиров всех степеней и личного состава полка.

Всего в учении было задействовано около 1000 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

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