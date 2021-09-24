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24.09.2021 (16:45)

На Балтийском флоте проведено показное занятие по переводу техники на зимний период эксплуатации

В Калининграде в парке одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота (БФ) под руководством командующего БФ адмирала Александра Носатова было проведено показное занятие по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе мероприятия личному составу были доведены требования руководящих документов, показан порядок выполнения операций по переводу основных образцов ВВТ на зимний период эксплуатации, продемонстрирована работа специализированных постов, которые будут оказывать помощь подразделениям.

Показное занятие проводилось на нескольких учебных местах, где начальники родов войск и служб соединения разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ. Особое внимание обращалось на неукоснительное соблюдение требований безопасности и противопожарной защиты во время работ в парках.

На занятие были привлечены командиры воинских частей и их заместители, военнослужащие воинских частей корпуса. Во время показа было обслужено более 20 образцов вооружения и военной техники: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, противотанковый ракетный комплекс «Хризантема» и другая военная техника.

При переводе техники на зимний период эксплуатации личному составу придется выполнить до 50 технических операций на каждом образце ВВТ. В общей сложности на зимний режим эксплуатации предстоит перевести свыше 5 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ) армейского корпуса Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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