24.09.2021 (16:30)

Новые медицинские бронеавтомобили «Линза» ЗВО прошли апробацию на спецучениях в Нижегородской области

Новые медицинские бронеавтомобили «Линза» Западного военного округа вернулись в пункты постоянной дислокации после успешной апробации на специальных учениях в Нижегородской области.

Медицинские подразделения округа впервые применили санитарные бронеавтомобили «Линза» в реальных условиях общевойскового боя на тактических учениях. Автомобили были задействованы в ходе этапа розыгрыша по эвакуации «раненных» из подбитой техники и с поля боя.

Военные медики под прикрытием мотострелковой роты произвели транспортировку «пострадавших» из условно горящей бронетехники с помощью специальной лебедки для вытаскивания раненных из люков боевых машин, установленной на «Линзе». Далее они осуществили погрузку в санитарный отсек броневика, где оказали первую доврачебную медицинскую помощь и в кратчайшие сроки доставили «пострадавшего» в полевой госпиталь.

Всего апробацию в условиях приближенным к боевым прошли около 10 единиц медицинских бронеавтомобилей «Линза», поступивших на вооружение по гособоронзаказу в войска Западного военного округа весной текущего года.

«Линза» с колесной формулой 4х4 на базовом шасси бронеавтомобиля «Тайфун» может перевозить до 9 человек: 3 члена экипажа и до 6 раненных в сидячем положении. Она оснащена пятью видеокамерами по всему кузову, имеет 3-й класс бронезащиты, способной выдерживать выстрелы из оружия калибра до 54 мм и до 8 кг взрыва тротила под защищённым днищем бронемашины.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице