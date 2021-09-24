24.09.2021 (16:15)

Командующий войсками ЗВО проверил готовность соединений и воинских частей Воронежского гарнизона

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой России генерал-полковник Александр Журавлев проверил готовность соединений и воинских частей, дислоцирующихся в Воронежской области. Он проинспектировал укомплектованность частей личным составом, состояние вооружения и военной техники, а также готовность учебно-материальной базы и полигонов к контрольной проверке.

Командующий войсками округа также проверил готовность сборного пункта Воронежской области перед началом осеннего призыва, принял военнослужащих и членов семей с обращениями по личным вопросам.

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