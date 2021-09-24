24.09.2021 (16:00)

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в отчетно-выборном собрании Совета ветеранов Тыла Вооруженных Сил

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в отчетно-выборном собрании Межрегиональной общественной организации (МОО) «Совет ветеранов Тыла Вооруженных Сил».

Мероприятие открыл председатель Центрального совета МОО «Совет ветеранов Тыла Вооруженных Сил» генерал-майор Александр Артемов, который довел повестку дня конференции, предложил состав президиума и секретариата.

Участники собрания ознакомились с отчетами о проделанной работе Центрального совета МОО за период с 26 декабря 2018 по 23 сентября 2021 года и контрольно-ревизионной комиссии МОО «Совет ветеранов Тыла Вооруженных Сил», провели выборы председателя и членов Центрального совета, а также председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии МОО «Совет ветеранов Тыла Вооруженных Сил».

В результате голосования на должность председателя Центрального совета был избран генерал-лейтенант Геннадий Бурмистров.

На конференции перед присутствующими выступил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. В своём выступлении он затронул вопросы структуры материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, рассказал о том, что делается в настоящее время и перспективах развития материально-технического обеспечения ВС РФ.

В завершение своего выступления генерал армии Дмитрий Булгаков пожелал новому составу Совета ветеранов Тыла Вооруженных Сил повысить взаимодействие с органами военного управления, принимать участие в обсуждении и принятии решений по выполнению повседневных задач, активизировать работу по привлечению в свои ряды уволенных в запас, организовать наставничество над молодыми офицерами, прапорщиками и контрактниками, передавать им свой боевой и жизненный опыт, а также активно принимать участие в проведении в воинских частях, учреждениях и вузах патриотических мероприятий, в том числе посвященных памятным датам российской истории, истории Вооруженных Сил и воинским традициям.

Заместитель Министра обороны России поблагодарил председателя Центрального совета генерал-майора Александра Артемова за многолетний активный труд во главе ветеранской организации, пожелаем ему здоровья и долгих активных лет жизни. Отдельно Дмитрий Булгаков поблагодарил членов Центрального света и ветеранский актив, которые участвуют практически во всех мероприятиях как боевой подготовки, так и военно-патриотического характера.

В ходе проведения конференции участники также осмотрели выставку достижений в материально-техническом обеспечении ВС РФ, которая была представлена штабом МТО ВС РФ, а также посмотрели фильмы «Итоги МТО за первое полугодие 2021 г.» и «Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО».

В собрании приняли участие 22 ветерана Тыла Вооруженных Сил.

Справочно:

В Совет ветеранов Тыла Вооруженных Сил на сегодняшний день входит 70 организаций, из них 8 межрегиональных организаций и 62 отделения. Всего числится более 17,8 тыс. ветеранов, в том числе 36 участников Великой Отечественной войны.

Ветеранская организация по праву считается одной из лучшей среди организаций видов и родов войск по патриотическому воспитанию молодежи. Награждена дипломом председателя Совета ветеранов Вооруженных Сил генерала армии Виктора Ермакова. За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов организации вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Члены Центрального совета и ветеранский актив являются постоянными участниками практически всех мероприятий как боевой подготовки, так и военно-патриотического характера.

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