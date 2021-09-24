24.09.2021 (15:45)

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300В уничтожили условного противника в небе Подмосковья

В Подмосковье на полигоне Головеньки состоялось тактическое учение с военнослужащими отдельной бригады противовоздушной обороны Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак на стратегически важные объекты.

Батарея зенитно-ракетных комплексов С-300В совершила марш на 10 километров в район развертывания для выполнения учебно-боевых задач. Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение диверсионной группы условного противника в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под обстрела и продолжить выполнение боевой задачи.

По прибытии в указанную точку батарея ЗРК С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

При обнаружении электронных целей экипажи отработали действия по электронному запуску ракет до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области.

Всего в учении приняло участие свыше 250 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной бригады ПВО Западного военного округа.

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