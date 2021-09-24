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24.09.2021 (15:30)

В Подмосковье инженеры танковой армии ЗВО преодолели уникальную огненно-штурмовую полосу

В Подмосковье на полигоне Алабино для инженерных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа подготовили уникальную огненно-штурмовую полосу (ОШП).

В рамках полевых сборов с подразделениями инженерных войск мотострелкового соединения прошла модернизация и расширение стандартной ОШП. Новая полоса стала на 150 метров длиннее и включает в себя более 40 препятствий различной сложности. Двухметровая стена, канатная дорога, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, участок проволочных заграждений – все это предстояло преодолеть штурмовым группам в полной экипировке с более чем 10 килограммами дополнительного веса, с автоматами АК-74М и пулеметами ПК.

Огненно-штурмовая полоса является лишь одним из этапов в подготовке специалистов на полевом сборе. Военнослужащим также необходимо оборудовать более 3 км колонных путей, развернуть тяжелый механизированный мост (ТММ) для преодоления оврага и расчистить около десятка сложных лесных завалов с помощью инженерных машин разграждения ИМР-3.

В тренировке на огненно-штурмовой полосе приняло участие свыше 300 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Инженерные войска
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