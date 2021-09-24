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24.09.2021 (15:15)

Подразделения антитеррора отдельной танковой бригады ЗВО отразили атаку условного противника

В Нижегородской области подразделения антитеррора отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели тренировку по отражению нападения условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) бригады.

По плану учения вооруженная группа условного противника произвела нападение на дежурную смену КПП бригады. По первой команде к обороняющемуся наряду по КПП прибыли подразделения антитеррора и заняли огневые позиции. Перекрестным огнем стрелкового оружия, подразделение антитеррора смогло за короткое время отразить нападение условного противника и произвести захват сдавшихся преступников.

В тренировке было задействовано около 80 военнослужащих и свыше 20 единиц вооружения и военной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Артиллерия , Западный военный округ
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