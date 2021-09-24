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24.09.2021 (15:00)

В Севастополе определились финалисты Кубка Вооруженных Сил РФ по регби-7

На стадионе СОК «Севастополь» состоялись матчи плей-офф Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7. Сильнейшие команды вузов Минобороны России в очной борьбе определили участников матча за золотые награды турнира. Ими стали Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург) и Омский автобронетанковый инженерный институт.

Петербургская команда уже в третий раз подряд становится финалистом Кубка ВС РФ по регби-7. Однако в этот раз путь к финалу получился самым напряжённым: спортсмены Военного учебно-научного центра ВВС ВВА из Воронежа ещё за пару минут до финального свистка вели в полуфинале. Лишь попытка Егора Федорова помогла команде Военного института физической культуры переломить ход матча и одержать волевую победу со счётом 17:14.

Воронежцы в матче за третье место сразятся со сборной Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Во втором полуфинале они оказались чуть менее удачливее омских курсантов, уступив им со счётом 19:12. Севастопольская команда Черноморского высшего военно-морского училища завтра сразится за 11 место с командой Казанского высшего танкового командного училища.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Панков , Спорт
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