24.09.2021 (14:45)

В Севастополе на базе филиала ЦСКА завершился первый онлайн турнир CISM по международному военно-морскому пятиборью

В период с 20 по 23 сентября на базе филиала ЦСКА, г. Севастополь и Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова (ЧВВМУ) проходил первый онлайн турнир CISM по международному военно-морскому пятиборью.

Накануне на базе ЧВВМУ прошло финальное состязание в дисциплине «амфибийный кросс».

В мужской части соревнований в команде RUSSIA 1 лучшим стал Павел Самохин показав результат 9 минут 08 секунд, набрав 1 224 очка. В команде RUSSIA 2 первое место в дисциплине завоевал рядовой Егор Козлов с результатом 9 минут 31 секунда, заработав 1 178 очков.

В зачёте среди женщин лидирующую позицию в команде RUSSIA 1 заняла прапорщик Анастасия Полянская показав результат 10 минут 14 секунд, набрав 1 092 очка. В команде RUSSIA 2 первой стала старший матрос Екатерина Андреева с результатом 12 минут 02 секунды, набрав 876 очков.

В личном зачете среди мужчин по итогам пяти дисциплин турнира в команде RUSSIA 1 победителем стал, старший лейтенант Василий Гаврилов который набрал 6 250 очков. Вторым стал Павел Самохин, показав результат 6 110 очков. На третьей ступени расположился лейтенант Владислав Токарчук набрав в сумме 5 941 очко. По итогу пяти дисциплин мужской команде удалось набрать в сумме 24 232 очка.

В личном зачёте среди женщин первой стала прапорщик Анастасия Полянская набрав в сумме 6 008 очков, вторую ступень заняла прапорщик Алина Антонова заработав 5 764 очка. Прапорщик Юлия Потураева заняла третью позицию итогового протокола набрав в сумме 3 600 очков. В связи с тем, что Юлия получила травму на дисциплине «полоса препятствий» ей не удалось принять участие в двух дисциплинах. По итогу пяти дисциплин женской команде удалось набрать 11 772 очка.

В команде RUSSIA 2 лидером среди мужчин стал рядовой Егор Козлов, в сумме набрав 6 091 очко, вторым стал сержант Максим Васильев с результатом 5 892 очка, третью строчку занял сержант Дмитрий Куленков набрав в сумме 5 871 очко.

Лидирующую позицию в зачёте среди женщин заняла старший матрос Екатерина Андреева – 5 668 очков, второй стала Варвара Клименок с суммой очков – 5 059, третью строчку заняла Татьяна Камева заработав 4 008 очков. По итогу пяти дисциплин женской команде RUSSIA 2 удалось набрать 10 727 очков.

В ближайшие дни будут подведены итоги турнира среди всех участвующих команд, и выявлены победители.

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