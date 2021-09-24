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24.09.2021 (14:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили упражнения контрольных стрельб

 Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.

Экипажи танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по мишеням, имитирующим наземные и воздушные цели на дальности до 2 тыс. метров. На огневом рубеже была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевой техники всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию. Расчеты гранатометов РПГ-7В вели наблюдение за мишенной остановкой, выявляя бронетехнику, которую уничтожали с первого выстрела. Живую силу условного противника мотострелки поражали из автоматов АК-74М, подствольных гранатометов ГП-25 и крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес».

Практические занятия проходили сразу на двух горных полигонах Ляур и Самбули в дневное и ночное время суток. В них приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники российской военной базы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Центральный военный округ , Полигон
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