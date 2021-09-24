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24.09.2021 (14:15)

В ходе ночного учения в Сибири артиллеристы ЦВО уничтожили условного противника

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области, которое проходило в ночное время, уничтожили укрепленные огневые точки и бронетехнику условного противника.

После обнаружения противника расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10», расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и поразили цели на дальности до 15 километров. Стрельба велась прямой и полупрямой наводкой. Для уничтожения противника использовались осколочно-фугасные снаряды.

Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи (БЛА) «Орлан-10», оборудованных камерой ночного видения. Кроме этого, артиллерийские подразделения для обнаружения перемещений условного противника в ночное время использовали осветительные снаряды.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Учения , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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