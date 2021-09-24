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24.09.2021 (14:00)

Армейские спортсменки вышли в финал 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу

Накануне на проходящем в Москве 58-м чемпионате мира среди военнослужащих по боксу состоялись женские полуфинальные бои. На ринг выходили три представительницы команды Вооруженных Сил Российской Федерации, и все они завершили свои бои победами.

Прапорщик Екатерина Пальцева (до 51 кг) единогласным решением судей победила Азизу Якубову из Узбекистана.

Гвардии рядовой Дарья Абрамова (до 57 кг) единогласным решением судей одержала победу над Джусиеной Ромеу Серкуерой из Бразилии. По словам чемпионки Европы-2016, бронзового призера чемпионата мира-2012 и Европейских игр-2019, ей помогли тренерские установки.

Прапорщик Саадат Далгатова (до 69 кг) единогласным решением судей победила Навбакхор Хамидову из Узбекистана.

В пятницу на турнире свои полуфинальные бои проведут еще девять боксеров команды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Финальные бои пройдут в субботу на «ВТБ Арене».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Панков , Спорт
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