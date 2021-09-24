24.09.2021 (13:45)

В Калининградской области проведено тактико-специальное учение с подразделениями связи армейского корпуса Балтийского флота

На полигоне Правдинский в Калининградской области с подразделениями связи армейского корпуса Балтийского флота проведено тактико-специальное учение, в рамках которого отрабатывались вопросы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления и обеспечению устойчивой и непрерывной связью руководства общевойскового объединения с подчиненными соединениями и воинскими частями. В мероприятии были задействованы пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе учения специалисты выполнили развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видео-конференц-связью, а также отработали вопросы, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника на систему организации связи и попытке нарушения функционирования внутренних компьютерных сетей. При решении поставленных задач применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Также военные связисты отработали задачи по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

К учению привлекалось более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной и военной техники.

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