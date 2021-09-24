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24.09.2021 (13:30)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО подавили систему связи условного противника на учении в Кузбассе

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, подавили работу радиостанций малой мощности в ходе учения на полигоне Юргинский в Кузбассе.

По замыслу учения военнослужащие на штатной технике совершили марш в указанный район, провели рекогносцировку местности и развернули полевые пункты, после чего при помощи станций РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск-2» провели радиоразведку указанного района местности, где были обнаружены и идентифицированы более 10 работающих радиостанций малой мощности условного противника.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие определили точные координаты радиостанций и передали их на командный пункт. Затем операторы станций провели подавление выявленных каналов связи, «забив» приемники условного противника заградительными радиоэлектронными помехами.

Кроме этого, используя автоматизированные станции помех специалисты подразделений РЭБ создали ложные источники излучения, защитив тем самым системы связи своих подразделений от радиоразведки «противника».

На учение привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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