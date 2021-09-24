24.09.2021 (13:15)
На Тихоокеанском флоте прошло совместное учение противолодочных кораблей с подводной лодкой
На Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошло совместное зачётное тактическое учение малых противолодочных кораблей (МПК) «Метель» и «Кореец» с подводной лодкой «Комсомольск-на-Амуре».
Корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) в составе МПК «Метель» и «Кореец» выполнила комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с комбинированным использованием противолодочного оружия.
В свою очередь экипаж подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре» отработал скрытное маневрирование и уход от слежения.
На завершающем этапе учения боевые расчёты кораблей отработали алгоритм действий по применению реактивных глубинных бомб и торпедного оружия.
Авиационную поддержку при проведении поиска субмарины «противника» выполнял противолодочный самолёт Ил-38 из состава морской авиации ТОФ.
В ходе совместного зачётного тактического учения экипажи МПК успешно выполнили поставленные задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а подводники на практике отработали все элементы ухода от слежения и преодоления минной опасности.
Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота в морском полигоне залива Петра Великого.