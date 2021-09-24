24.09.2021 (13:00)

Разведчики ЦВО в Сибири уничтожили полевой лагерь условного противника и организовал засаду на колонну техники

Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Алтайском крае, в рамках тактико-специального учения отработали задачи по поиску и уничтожению полевого лагеря условного противника.

По замыслу мероприятия военнослужащие совершили многокилометровый марш-бросок по труднопроходимой местности в район, где по ранее полученным разведданным должна была пройти колонна автомобильной техники «противника».

Разведчики произвели установку взрывных устройств и организовали огневые позиции снайперов на пути маршрута следования колонны. При приближении условного противника разведчики осуществили подрыв дорожного полотна, ликвидировали дозор и произвели захват легкобронированной техники.

Далее, получив информацию от расчета комплекса визуальной разведки об обнаружении полевого лагеря «противника», военнослужащие на захваченных автомобилях выдвинулись в район выполнения задачи.

В ходе ведения учебного боя полевой лагерь условного противника был уничтожен, разведчики совершили марш-бросок к точке сбора, а затем в составе подразделений отработали скрытный отход.

В тактико-специальном учении с разведывательными подразделениями было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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