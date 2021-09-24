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24.09.2021 (12:45)

Более 2 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировках дежурных смен по антитеррору в Сибири

В частях и подразделениях объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, прошли тренировки дежурных смен по противодействию терроризму, в которых приняло участие более 2 тыс. военнослужащих. 

В ходе проведения мероприятия военнослужащие отработали порядок действий дежурных сил при отражении нападения «террористов» на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны, склады с оружием и боеприпасами.

Кроме того, специалисты инженерно-саперных подразделений учились проводить инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, а военнослужащие РХБ защиты проводить радиационную и химическую разведку районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.

К участию в тренировках было привлечено более 2 тыс. человек, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Разведывательные подразделения
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