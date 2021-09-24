24.09.2021 (12:30)
Военные автоинспекторы ЦВО провели экологическую акцию «День без автомобиля» в Кировской области
Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) провели экологическую акцию «День без автомобиля» в Кировской области, которая состоялась 22 сентября. Акция является ежегодной.
В рамках акции инспекторы ВАИ напомнили участникам мероприятия о соблюдении Правил дорожного движения как при управлении личным автотранспортом, так и служебным и спецтранспортом.
В завершение встречи каждый военнослужащий получит памятку, где было подробно рассказано об акции и размещено напоминание о важности соблюдений ПДД.
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