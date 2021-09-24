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24.09.2021 (12:15)

Специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту армейского корпуса Балтийского фота проведут набор кандидатов за пределами региона

Впервые специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту армейского корпуса Балтийского флота проведут набор кандидатов за пределами Калининградской области.

Набор претендентов на службу в соединения и воинские части армейского корпуса выездными бригадами проходит не в первый раз и уже успел себя зарекомендовать. Это связано с повышенным интересом жителей центральной части страны к службе по контракту на западных рубежах.

Специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту отправятся в Вологодскую, Костромскую и Ярославскую области. Работать им предстоит в течение месяца. За это время они рассчитывают набрать на военную службу по контракту около 200 человек.

Всего в 2021 году сотрудники пунктов отбора на военную службу по контракту армейского корпуса Балтийского флота планируют набрать свыше 1000 контрактников.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Контрактник , Западный военный округ , Балтийское дерби
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