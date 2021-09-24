24.09.2021 (12:00)
В подмосковном парке «Патриот» состоялся полумарафон, посвященный погибшему десантнику Алексею Кузнецову
В подмосковном парке «Патриот» состоялся полумарафон Памяти, посвященный десантнику-спецназовцу гвардии подполковнику Алексею Кузнецову, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей.
По сложившейся традиции организаторами мероприятия стали офицеры командования отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.
Легкоатлетический полумарафон проводится уже в третий раз и с каждым годом собирает все больше участников. В этом году в забеге приняло участие более тысячи военнослужащих соединения, членов их семей и простых любителей бега.
Первыми на старт вышли самые маленькие участники соревнований – дети, для них организаторы подготовили дистанции 500 и 1000 метров. Для взрослых трассы были на 5, 10 и 21 километр.
Для участников мероприятия выступили творческие коллективы соединения, города Кубинки и автор-исполнитель военно-патриотических произведений Воздушно-десантных войск – Вячеслав Корнеев.
После завершения соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей дипломами и кубками. Каждому участнику полумарафона была вручена медаль с символикой отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.