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24.09.2021 (12:00)

В подмосковном парке «Патриот» состоялся полумарафон, посвященный погибшему десантнику Алексею Кузнецову

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В подмосковном парке «Патриот» состоялся полумарафон Памяти, посвященный десантнику-спецназовцу гвардии подполковнику Алексею Кузнецову, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей.

По сложившейся традиции организаторами мероприятия стали офицеры командования отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

Легкоатлетический полумарафон проводится уже в третий раз и с каждым годом собирает все больше участников. В этом году в забеге приняло участие более тысячи военнослужащих соединения, членов их семей и простых любителей бега.  

Первыми на старт вышли самые маленькие участники соревнований – дети, для них организаторы подготовили дистанции 500 и 1000 метров. Для взрослых трассы были на 5, 10 и 21 километр.

Для участников мероприятия выступили творческие коллективы соединения, города Кубинки и автор-исполнитель военно-патриотических произведений Воздушно-десантных войск – Вячеслав Корнеев.

После завершения соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей дипломами и кубками. Каждому участнику полумарафона была вручена медаль с символикой отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Спецназ , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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