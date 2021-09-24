24.09.2021 (12:00)

В подмосковном парке «Патриот» состоялся полумарафон, посвященный погибшему десантнику Алексею Кузнецову



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Полумарафон, посвященный погибшему десантнику Алексею Кузнецову

В подмосковном парке «Патриот» состоялся полумарафон Памяти, посвященный десантнику-спецназовцу гвардии подполковнику Алексею Кузнецову, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей.

По сложившейся традиции организаторами мероприятия стали офицеры командования отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

Легкоатлетический полумарафон проводится уже в третий раз и с каждым годом собирает все больше участников. В этом году в забеге приняло участие более тысячи военнослужащих соединения, членов их семей и простых любителей бега.

Первыми на старт вышли самые маленькие участники соревнований – дети, для них организаторы подготовили дистанции 500 и 1000 метров. Для взрослых трассы были на 5, 10 и 21 километр.

Для участников мероприятия выступили творческие коллективы соединения, города Кубинки и автор-исполнитель военно-патриотических произведений Воздушно-десантных войск – Вячеслав Корнеев.

После завершения соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей дипломами и кубками. Каждому участнику полумарафона была вручена медаль с символикой отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

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