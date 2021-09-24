24.09.2021 (11:45)

В Ставропольском крае завершился первый сбор с резервистами ЮВО

На общевойсковом полигоне в Ставропольском крае завершился первый трехдневный сбор подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС), которые прошли с 22 по 24 сентября.

В мероприятии приняли участие около 700 человек. В регионах дислокации 49-й общевойсковой армии ЮВО сформированы подразделения войск территориальной обороны, которые стали частью БАРС. В течение месяца в регионе примут участие в трёхдневных сборах более 3 тыс. резервистов.

В ходе сбора на полигоне Серноводский резервисты обучались обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, совершенствовали навыки владения вооружением и военной техникой.

Также задачей боевой подготовки резервистов являлось восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения офицерами своих функциональных обязанностей. Они изучили современное вооружение и военную технику, стоящую на вооружении ЮВО.

Для комфортного проживания резервистов развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой, банно-прачечным комбинатом. Места для проживания оборудованы обогревателями, телевизорами и укомплектованы необходимым имуществом.

Также в настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат — до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат — до 25 тыс. рублей.

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