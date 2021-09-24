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24.09.2021 (11:30)

В Крымске состоится прием граждан Выездной приемной объединенного стратегического командования ЮВО

С 4 по 8 октября в Крымске (Краснодарский край) на территории авиационной части объединения ВВС и ПВО ЮВО будет работать Выездная приемная объединенного стратегического командования Южного военного округа (ЮВО).

Также работа выездной приемной будет организована 5 октября в Крымской районной библиотеке (ул. Коммунистическая, 39А).

Выездная приемная проведет консультации для военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала по военно-политическим, финансово-экономическим, жилищным, медицинским, кадровым, социальным, имущественным и другим вопросам.

Граждан выслушают специалисты отдела (по работе с обращениями граждан) Общественной приемной Минобороны России в ЮВО, а также представители обеспечивающих структур округа.

Работа Выездной приемной направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в объединениях, соединениях, воинских частях и организациях ЮВО, а также членов их семей.

В дни работы Выездной приемной все мероприятия будут сопровождать медицинские работники, обеспечивающие необходимые противоэпидемические меры, направленные на предупреждение случаев возникновения и распространения COVID-19, в том числе, обязательную проверку наличия одной из справок: о перенесённом заболевании, о наличии антител к новой коронавирусной инфекции об отрицательном тесте на COVID-19, либо сертификата о вакцинации.

Обращения граждан также принимаются через официальный сайт военного ведомства.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ПВО , ВВС
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