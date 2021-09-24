24.09.2021 (11:15)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии примут участие в тактическом исследовательском учении в Ростовской области

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) совместно с мотострелковыми подразделениями 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) задействуют в тактическом исследовательском учении с применением тактических групп родов войск в Ростовской области.

В ходе учения батальонные тактические группы морской пехоты КФл, танковые и мотострелковые подразделения ЮВО, усиленные специалистами различных родов войск, отработают учебно-боевые задачи маневренной обороны, а также тактические приемы и способы наступления в дневных и ночных условиях с боевой стрельбой.

В рамках исследовательской тематики, заложенной в замысел тактического учения, морские пехотинцы применят нестандартные методы, практические действия, а также создание новых элементов боевого порядка, что позволит значительно увеличить составляющую видов и родов войск на учении.

Подразделения морской пехоты в составе батальонных тактических групп отработают задачи при переходе в наступление в условиях соприкосновения с «противником», осуществят высадку воздушного тактического десанта в тыл обороняющегося условного противника и переход к обороне на широком участке в условиях применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов.

Огневое поражение группы организуют в системах разведывательно-огневых комплексов с применением современных бронетранспортёров БТР-82А, приданных миномётных и артиллерийских подразделений. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО будут задействованы самолеты и вертолеты армейской и оперативно-тактической авиации.

Всего в учении примут участие свыше 600 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, будет задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Двустороннее батальонное и полковое тактические учения в ЮВО проводятся одновременно на четырех полигонах округа в Ростовской области, Южной Осетии, Чеченской Республике и Крыму. В них принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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