24.09.2021 (11:00)

В Оперативной группе российских войск провели завершающий этап конкурса среди экипажей БТР

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса «Суворовский натиск» среди экипажей БТР-70 ОГРВ ПРРМ и силовых ведомств региона.

В рамках конкурса, который прошёл в виде эстафеты, от каждой команды принимали участие по два экипажа БТР-70, которые поочередно на время преодолевали трассу протяженностью 7 километров с такими препятствиями как змейка, холм, габаритный коридор на косогоре, ров с проходом и ров с колейным мостом. На некоторых участках трассы для усложнения условий состязания была использована имитация отравляющих веществ и авиаударов условного противника.

После преодоления различных препятствий первому экипажу БТР-70 для передачи эстафеты необходимо было выполнить стрельбу из ПКТ по трём мишеням, имитирующим живую силу условного противника. По завершении конкурса второй экипаж выполнял стрельбу из КПВТ по мишени имитирующую БТР условного противника на дальности более 1000 метров.

Соревнование среди экипажей БТР-70 проводилось в три этапа: преодоление полосы препятствий, выполнение нормативов по огневой подготовке и эстафета. Итоги состязаний будут объявлены на церемонии закрытия конкурса между военнослужащими ОГРВ ПРРМ и представителями силовых ведомств региона.

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