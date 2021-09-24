24.09.2021 (10:45)

Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование

Военнослужащие соединения осуществляют десантирование с транспортно-боевых вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота в диапазоне высот - от 600 до 1200 метров, группами численностью до 20 человек одновременно.

Морские пехотинцы отрабатывают прыжки с оружием и дополнительным снаряжением с приземлением на необорудованные площадки. В ходе десантирования военнослужащими выполняются упражнения по ведению прицельного огня в воздухе и отработке тактических задач после приземления, среди которых - оборона района, захват и удержание укрепленных огневых точек противника, а также ряд специальных задач.

Прыжки выполняются в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта, как в светлое, так и в темное время суток.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 100 морских пехотинцев.

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