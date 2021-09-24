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24.09.2021 (10:45)

Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование

Фото Видео

Военнослужащие соединения осуществляют десантирование с транспортно-боевых вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота в диапазоне высот - от 600 до 1200 метров, группами численностью до 20 человек одновременно.

Морские пехотинцы отрабатывают прыжки с оружием и дополнительным снаряжением с приземлением на необорудованные площадки. В ходе десантирования военнослужащими выполняются упражнения по ведению прицельного огня в воздухе и отработке тактических задач после приземления, среди которых -  оборона района, захват и удержание укрепленных огневых точек противника, а также ряд специальных задач.

Прыжки выполняются в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта, как в светлое, так и в темное время суток.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 100 морских пехотинцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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