24.09.2021 (10:45)
Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование
Военнослужащие соединения осуществляют десантирование с транспортно-боевых вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота в диапазоне высот - от 600 до 1200 метров, группами численностью до 20 человек одновременно.
Морские пехотинцы отрабатывают прыжки с оружием и дополнительным снаряжением с приземлением на необорудованные площадки. В ходе десантирования военнослужащими выполняются упражнения по ведению прицельного огня в воздухе и отработке тактических задач после приземления, среди которых - оборона района, захват и удержание укрепленных огневых точек противника, а также ряд специальных задач.
Прыжки выполняются в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта, как в светлое, так и в темное время суток.
В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 100 морских пехотинцев.