24.09.2021 (10:30)

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил вопросы военного сотрудничества с пакистанским коллегой



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Начальник Генштаба ВС РФ обсудил вопросы военного сотрудничества с пакистанским коллегой

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой в ходе встречи в Москве.

«Пакистан – одна из немногих стран, военное сотрудничество с которой в текущем году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, проводится очень активно», - сказал генерал армии Валерий Герасимов.

Начальник российского Генштаба выразил признательность за традиционно высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году. Он поблагодарил пакистанского гостя за личное участие в активной фазе военного антитеррористического командно-штабного учения государств-членов ШОС «Мирная миссия – 2021» и направление национального воинского контингента.

Генерал армии Валерий Герасимов отметил также успешное взаимодействие в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы военно-морского сотрудничества. Отряд кораблей Черноморского флота участвовал в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021», двустороннем военно-морском учении «Аравийский муссон-2021» и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана «Зульфикар» участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане.

Накануне Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел двусторонние встречи с коллегами из Индии и Китая. Переговоры состоялись в рамках основного этапа антитеррористических учений стран ШОС «Мирная миссия – 2021», проходящего на полигоне Донгуз Оренбургской области. В ходе встречи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Ли Цзочэном Герасимов выразил признательность за традиционно высокое китайское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году. Схожая оценка российско-индийской военной кооперации была дана начальником российского Генштаба в ходе встречи с начальником штаба ВС Индии генералом Бипином Раватом.

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