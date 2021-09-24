24.09.2021 (10:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье с сапёрами проведено занятие по спецподготовке

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке.

К мероприятию боевой подготовки, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено около 20 военнослужащих.

В ходе занятия саперы оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях, а также отработали действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств.

Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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