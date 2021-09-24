Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.09.2021 (10:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье с сапёрами проведено занятие по спецподготовке

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке.

К мероприятию боевой подготовки, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено около 20 военнослужащих.

В ходе занятия саперы оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях, а также отработали действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств.

Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятия с саперами ОГРВ ПРРМ являлись плановыми и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЗВО провели специальное учение в рамках сдачи контрольной проверки в Нижегородской области
Специалисты РЭБ ЗВО завершают ревакцинацию первым компонентом от COVID-19 в Воронежской области
На боевых стрельбах артиллеристы ЗВО применяли радиолокационные комплексы «Аистёнок»
В Подмосковье военнослужащие танкового соединения ЗВО провели танковый бой на современных тренажерах

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false