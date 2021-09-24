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24.09.2021 (10:00)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели специальное учение в рамках сдачи контрольной проверки в Нижегородской области

Военнослужащие отработали задачи по оперативному сбору и анализу грунта для обеспечения движения колонн военной техники, задействовав машины химической разведки РХМ-4 и РХМ-6. Провели обработку военной техники жидким и газокапельным способом при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У, оборудованной турбореактивными двигателями, а также в ходе пешего марша провели радиационную разведку в районе применения противником оружия массового поражения и на территории «техногенной катастрофы».

Особенностью учения стала отработка воздушной разведки РХБ обстановки. Для выполнения этой задачи специалисты на вертолёте Ми-8 произвели забор проб воздуха на изучение дозы гамма-излучения с помощью прибора ИМД-21.

В рамках учения химики ЗВО выполнили около 100 вводных полного спектра задач РХБ защиты, в том числе в условиях активного общевойскового боя. В целях прикрытия движения войск союзников и собственных позиций от высокоточного оружия специалисты РХБЗ развернули масштабные термодымовые завесы.

Всего в прошедшем учении приняло участие свыше 500 специалистов радиационной, химической и биологической защиты ЗВО, было задействовано около 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска РХБ защиты , Учения
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