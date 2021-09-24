24.09.2021 (07:00)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО защитили группу радиостанций от ракет «противника» при помощи аэрозолей на учении в Забайкалье

Военнослужащие отдельного подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) осуществили прикрытие полевых пунктов управления и группы передающих радиостанций от крылатых ракет условного противника при помощи аэрозольных завес в ходе тактико-специального учения, завершившегося на полигоне в Забайкальском крае.

В ходе розыгрыша тактического эпизода по маскировке специалисты аэрозольного противодействия с использованием термодымовых машин ТДА-2К на базе автомобилей КамАЗ скрыли объекты войскового управления от средств наведения ракет и самолетов-разведчиков условного противника постановкой не просматриваемой аэрозольной завесы, в том числе и в инфракрасном диапазоне.

Объективный контроль качества аэрозольного прикрытия был выполнен расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего к учению привлекалось свыше 500 военнослужащих – специалистов войск РХБ защиты ВВО, было задействовано более 100 единиц военной техники.

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