Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.09.2021 (08:00)

Продолжается осенний осмотр на объектах, обслуживаемых жилищно-коммунальной службой №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС

На объектах, обслуживаемых жилищно-коммунальной службой №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС, продолжаются мероприятия по осеннему осмотру. Для проведения корректировки планов текущего и капитального ремонтов на 2022 год на производственных участках специалистами жилищно-коммунальной службы №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС, во взаимодействии с представителями воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации осмотрены 839 объектов казарменно- жилищного фонда, 71 объект теплового хозяйства, 100 объектов водопроводно- канализационного хозяйства и более 245 км. инженерных сетей.

Также в круглосуточном режиме работает контрольно-диспетчерская служба. В готовности находятся аварийно-ремонтные бригады, создан необходимый запас труб, узлов и агрегатов для объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.

Новости по теме:
Первокурсники филиала Военной академии МТО в Омске приняли Военную присягу
Наплавной мост через Волгу протяженностью более одного километра навели специалисты МТО в ходе спецучений
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в торжественной церемонии открытия семи возведенных мостов в Тульской области
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения с приведением к Военной присяге

Метки:
Булгаков
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false