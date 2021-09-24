24.09.2021 (09:30)

Военнослужащие-кинологи армейского корпуса Черноморского флота начали подготовку к конкурсу «Верный друг»

Военнослужащие-кинологи инженерного подразделения армейского корпуса Черноморского флота начали подготовку к первому этапу конкурса Армейских международных игр «Верный друг».

Со служебными собаками проводятся плановые занятия, на которых немецкие и бельгийские овчарки выполняют упражнения по преодолению легкоатлетического барьера, окопов и бродов, «разрушенного моста». Самыми сложными из упражнений являются «глухой забор» высотой до полутора метров и «складная лестница» до двух метров в высоту.

Личный состав вместе с собаками отрабатывают комплекс учебных занятий по дрессировке с преодолением полосы препятствий, поиску замаскированных мин и обнаружению взрывчатых веществ в различных предметах.

Также военнослужащие изучают основные требования безопасности в ходе проведения инженерной разведки местности, порядок действий при обнаружении собакой взрывоопасных предметов и дальнейшем их обезвреживании.

Первый этап кинологического конкурса будет проводиться в конце текущего года среди военнослужащих-кинологов соединений и воинских частей армейского корпуса ЧФ. Победители будут представлять свои подразделения на втором этапе конкурса, где выявят лучших в объединении.

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