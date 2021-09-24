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24.09.2021 (09:15)

Экипажи кораблей Черноморского флота в ходе учения отработали защиту объектов морской экономической деятельности

С отрядом кораблей Черноморского флота проведено специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности (МЭД) Российской Федерации в акватории Черного моря.

Учение проведено в рамках проходящего в Чёрном море совместного учения кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз Черноморского флота.

Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

На завершающем этапе учения экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

В данном этапе учения были задействованы пять кораблей и катеров флота, в том числе патрульные корабли «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», а также ракетные катера «Шуя», «Ивановец» и «Р-60».

В совместном учении корабельных сил Черноморского флота, принимают участие порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации.

Выход кораблей на учение в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год.

Визуальный контроль за действиями участников учения и выполнением ими учебно-боевых упражнений осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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