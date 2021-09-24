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24.09.2021 (09:00)

Военно-медицинская академия примет участие в государственной программе «Приоритет-2030»

В сентябре приступила к работе комиссия Министерства науки и высшего образования по проведению отбора участников в программу "Приоритет 2030". Члены комиссии начали заслушивать презентации программ развития университетов. Свои проекты на защиту представят 187 вузовских команд. В первый день свои программы представили первые 13 вузов страны. Среди них - национальные исследовательские институты, медицинские, в том числе военные вузы.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что «Приоритет 2030» — самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки университетов и послужит на благо как самим вузам, так и всей системе высшего образования.

Военно-медицинская академия представила  свою программу, главный акцент в которой – это развитие традиций военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии.

По словам начальника академии Евгения Крюкова, уже сейчас около сорока стран мира отправляют в Академию своих студентов за уникальными знаниями по военной хирургии. И в будущем процент подготовки таких студентов в рамках международного сотрудничества будет только возрастать.

Справочно:

Цель программы «Приоритет 2030» – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых.

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Метки:
Медицина , Военная академия
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