24.09.2021 (08:25)

Более 26 тыс. военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции



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В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник-V» сделали более 260 тыс. человек, из них более 155 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО.Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.