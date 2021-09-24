24.09.2021 (08:10)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают подготовку объектов в Ставрополе к отопительному сезону

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 (г. Ставрополь) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершают подготовку объектов к осенне-зимнему сезону.

В процессе подготовки жилого фонда по ул. Горная выполнены работы по откачке грунтовых вод из подвальных помещений, промывке и опрессовке систем отопления 14 домов, обслуживанию запорной арматуры в подвальных помещениях, заменено 10 кв. м остекления в подъездах.

Помимо этого, проведен ремонт общедомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения (159 м), участков сетей канализации, ремонт 35 кв. м отмостки и 420 кв. м мягкой кровли домов. Произведена смена 10 задвижек и

200 пог. м сетей электроснабжения, 30 шт. автоматических выключателей. Сформирован запас материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций.

Специалистами жилищно-коммунальной службы № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО принимаются исчерпывающие меры для обеспечения стабильной работы теплосетевого и теплогенерирующего комплекса в зимних условиях.

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