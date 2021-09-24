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24.09.2021 (06:50)

Во Владивостоке определили первых победителей чемпионата Вооружённых сил РФ по гребле на шлюпках

В главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) определили первых победителей чемпионата Вооружённых сил Российской Федерации по гребно-парусным видам спорта в дисциплине гребля на шлюпках на дистанции 1000 метров.

Чемпионат проходит во Владивостоке на базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА.

Лучшими гребцами оказались курсанты Военного института физической культуры г. Санкт-Петербург (ВИФК). Вторыми финишировали представители ВУНЦ ВМФ «ВМА». Бронзу взяли курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ).

Чемпионат ВС РФ по гребно-парусным видам спорта проходит в акватории Амурского залива в период с 20 по 30 сентября. В нём принимают участие более 80 человек в составе 15 команд, представляющих Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский флота, а также Каспийскую флотилию. В соревнованиях наравне с военнослужащими за призовые места борются курсанты военно-морских училищ и учебных центров ВМФ.

Обеспечение безопасности проведения всех спортивных мероприятий осуществляют военнослужащие Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Соревнования
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