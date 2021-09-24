24.09.2021 (06:30)

Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа учатся действовать в составе групп поиска

Разведывательные подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отрабатывают действия в составе групп поиска.

Занятия проводятся в виде соревнований, каждой группе задан свой район поиска. В ходе выполнения нормативов используется современная разведывательная, навигационная техника, средства связи и передачи данных, в том числе беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи «Стрелец».

В занятиях принимают участие 12 разведывательных групп до 10 военнослужащих каждая. На выполнение нормативов отводится, с учетом совершения марша, до 6 часов.

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