24.09.2021 (06:00)
В Забайкалье на полигоне Цугол гранатометчики ВВО уничтожили легкобронированную технику условного противника
Расчеты ручных противотанковых гранатометов (РПГ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае на межвидовом полигоне Цугол уничтожили малогабаритные цели, имитирующие легкобронированную колесную технику условного противника.
На практических занятиях по подготовке гранатометных расчетов мотострелкового соединения в Забайкалье привлечено более 100 военнослужащих.
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