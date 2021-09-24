24.09.2021 (06:00)

В Забайкалье на полигоне Цугол гранатометчики ВВО уничтожили легкобронированную технику условного противника

Расчеты ручных противотанковых гранатометов (РПГ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае на межвидовом полигоне Цугол уничтожили малогабаритные цели, имитирующие легкобронированную колесную технику условного противника.

На практических занятиях по подготовке гранатометных расчетов мотострелкового соединения в Забайкалье привлечено более 100 военнослужащих.

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