24.09.2021 (05:40)

Молодые летчики бомбардировочной авиации ВВО отработали учебные задачи на новых комплексных тренажерах экипажей

В Хабаровском крае молодые летчики бомбардировочной авиации в преддверии летно-тактических учений выполнили учебно-боевые задачи на новых комплексных тренажерах экипажей.

На тренажерах ими были совершены тренировочные полеты в условиях, приближенных к боевым, в ходе которых молодые экипажи уничтожили средства воздушного нападения условного противника крылатыми ракетами и осуществили подавление средств противовоздушной обороны. Перед практической частью занятий каждый военнослужащий из состава летных экипажей прошел курс теоретической подготовки.

Отдельным элементом, отработанным пилотами в виртуальном полете, стала отработка упражнения по дозаправке самолета в воздухе, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях. Кроме того, взлет и посадка проводились по приборам, с имитацией ночного времени суток.

Благодаря системе визуализации виртуального тренажера, военнослужащие имеют такой же пространственный обзор, как в кабине бомбардировщика.

Новые комплексные тренажеры экипажа самолета Су-34 поступили в состав учебно-материальной базы в текущем году.

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