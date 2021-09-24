Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.09.2021 (05:40)

Молодые летчики бомбардировочной авиации ВВО отработали учебные задачи на новых комплексных тренажерах экипажей

В Хабаровском крае молодые летчики бомбардировочной авиации в преддверии летно-тактических учений выполнили учебно-боевые задачи на новых комплексных тренажерах экипажей.

На тренажерах ими были совершены тренировочные полеты в условиях, приближенных к боевым, в ходе которых молодые экипажи уничтожили средства воздушного нападения условного противника крылатыми ракетами и осуществили подавление средств противовоздушной обороны. Перед практической частью занятий каждый военнослужащий из состава летных экипажей прошел курс теоретической подготовки.

Отдельным элементом, отработанным пилотами в виртуальном полете, стала отработка упражнения по дозаправке самолета в воздухе, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях. Кроме того, взлет и посадка проводились по приборам, с имитацией ночного времени суток.

Благодаря системе визуализации виртуального тренажера, военнослужащие имеют такой же пространственный обзор, как в кабине бомбардировщика.

Новые комплексные тренажеры экипажа самолета Су-34 поступили в состав учебно-материальной базы в текущем году.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 3 тыс. контрактников ВВО успешно прошли сборы с элементами «курса выживания»
Курсанты Краснодарского училища летчиков завершили летную практику в соединении ВТА
В Восточном военном округе начались военные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном людском резерве
Вертолетчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлёты и посадки на палубу корабля

Метки:
Восточный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false