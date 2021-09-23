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23.09.2021 (10:51)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошёл очередной этап регионального конкурса среди снайперов

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели третий этап конкурса «Снайперский рубеж» среди снайперов ОГРВ ПРРМ и силовых ведомств региона.

В ходе этапа «Снайперский биатлон» снайперские пары на время снаряжали магазины для ПМ и СВД, после чего с оружием преодолевали динамическую стену. Затем им необходимо было забраться на второй этаж здания и поразить из СВД воздушную цель – «дрон», расположенную на удалении 250-300 м, после спуститься на первый этаж и поразить две грудные фигуры на расстоянии 300 м.

Кроме того, военнослужащим необходимо было продемонстрировать владение пистолетом Макарова, выполняя стрельбу по различным мишеням стоя и сидя с двух рук, а также с левой и правой руки поочередно.

Конкурс «Снайперский рубеж» состоит из четырёх этапов. Результаты третьего этапа были определены судейской комиссией из расчета времени выполнения нормативов и штрафных баллов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Снайперы
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