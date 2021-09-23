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23.09.2021 (10:31)

В Приднестровье прошло занятие с российскими связистами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие со связистами. К нему привлекли около 50 военнослужащих.

Они развернули аппаратные станции, командно-штабные машины и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным каналам. Затем были проведены организационно-технические мероприятия по защите аппаратуры от радиоразведки.

Особенностью занятия стала отработка действий связистов в случае боевых и аварийных повреждений техники. Военнослужащим необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности.

Предварительные итоги занятия показали, что военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ готовы к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
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