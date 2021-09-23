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23.09.2021 (09:24)

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота в ходе учения уничтожил корабль условного противника

В заливе Петра Великого экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям.

В рамках учения экипаж корабля обнаружил корабль условного противника, зашедший в территориальные воды Российской Федерации, и затем успешно выполнил артиллерийские стрельбы, тем самым поразив морской щит-мишень.

В ходе второго этапа учения артиллерийские расчёты выполнили стрельбы по макетам плавающих мин из 30-мм шестиствольных артиллерийских установок АУ АК-630.

Также в ходе противодействия средствам разведки условного противника экипаж применил аэрозольную маскировку и осуществил постановку радиоэлектронных помех.

 БПК «Адмирал Трибуц» вышел в море в рамках отработки поставленных задач одиночным кораблём в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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